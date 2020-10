I nuovi gattopardi su politiche agricole e ambiente

Leggi su ilmanifesto

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Nei prossimi giorni a Bruxelles prima la Commissione poi l’aula del Parlamento europeo inizieranno a discutere e a decidere sulla nuova PAC , ovvero sull’insieme delle regole e dei meccanismi che regolano la politica agricola comune. E’ questione di grande importanza e non solo per il mondo agricolo. Lo schema di gioco del passato è noto: dei circa 60 miliardi previsti per il piano agricolo europeo l’ 80% andava ai grandi produttori e alle coltivazioni intensive, mentre meno del 20% … Continua L'articolo proviene da il manifesto.