I nomi dei 179 medici italiani uccisi dal Covid scolpiti su una lapide | il monumento a Duno

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Sono 179 ie gli odontoiatri morti in Italia durante l’epidemia di-19. I lorosi trovano adessoin uncommemorativo ospitato nel Tempio votivo deid’Italia a, nel Varesotto. In loro onore domenica 18 ottobre si è tenuta una Messa di commemorazione organizzata dall’Ordine deidi Varese. “Ricordiamo oggi con questa messa i colleghi defunti mentre affrontavano un virus sconosciuto che ha improvvisamente e inopinatamente invaso il mondo”, ha dichiarato il dottor Marco Cambielli, presidente dell’Ordine deichirurghi ed odontoiatri di Varese dando il via alla commemorazione, “Colleghi che hanno pagato con la vita la ...