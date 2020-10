I leader del centrodestra: «Così non va, non è il governo che l’Italia si merita e di cui ha bisogno». (Di lunedì 19 ottobre 2020) Una dichiarazione congiunta dai toni molto duri. Così non si può andare avanti, l’emergenza non si affronta con le performance in tv. I leader del centrodestra non fanno sconti a un governo che ha solo accumulato ritardi. «Dopo sei mesi, il governo continua a non coinvolgere l’opposizione nelle sue decisioni. Un’opposizione che governa 14 Regioni su 20. E che rappresenta la maggioranza degli italiani». L’hanno affermato in una nota Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. «I presidenti di Regione non hanno avuto una reale possibilità di fare osservazioni e di dare suggerimenti sul Dpcm». Questo, «nonostante il senso di responsabilità sempre dimostrato. Non si può definire “coinvolgimento” una telefonata con la ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 ottobre 2020) Una dichiarazione congiunta dai toni molto duri. Così non si può andare avanti, l’emergenza non si affronta con le performance in tv. Idelnon fanno sconti a unche ha solo accumulato ritardi. «Dopo sei mesi, ilcontinua a non coinvolgere l’opposizione nelle sue decisioni. Un’opposizione che governa 14 Regioni su 20. E che rappresenta la maggioranza degli italiani». L’hanno affermato in una nota Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. «I presidenti di Regione non hanno avuto una reale possibilità di fare osservazioni e di dare suggerimenti sul Dpcm». Questo, «nonostante il senso di responsabilità sempre dimostrato. Non si può definire “coinvolgimento” una telefonata con la ...

mante : Scopro ora che il fratello di Jeremy Corbyn è un leader del movimento no mask - no vax inglese. La genetica non mente. - rtl1025 : ?? 'Ho appena informato anche i presidenti dei due rami del Parlamento e i leader dell'opposizione' delle nuove misu… - Confindustria : #Brexit: insieme alla confindustria tedesca @Der_BDI e francese @medef rivolgiamo un appello ai leader UE a lavorar… - GabrielliG7 : RT @Topo_Ligio: L'e$perto ritwitta uno dei leader di FACClAMO RETE che dice che Tvvitter fa bene a bloccare l'account della portavoce della… - dayflyer : RT @Topo_Ligio: L'e$perto ritwitta uno dei leader di FACClAMO RETE che dice che Tvvitter fa bene a bloccare l'account della portavoce della… -