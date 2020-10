I furbetti che hanno preso i sussidi COVID per i poveri con dichiarazioni false (Di lunedì 19 ottobre 2020) A Scido dieci persone sono state denunciate dai carabinieri per aver percepito indebitamente i sussidi in supporto delle famiglie per l’emergenza COVID-19. Nel corso delle verifiche sulla documentazione presentata da alcuni residenti del Comune in provincia di Reggio Calabria, infatti, i carabinieri si sono imbattuti in false dichiarazioni attestanti la situazione di indigenza di alcune delle persone che avevano presentato istanza per ottenere i sussidi. In tal modo alcuni soggetti sono riusciti ad attingere indebitamente ai fondi statali erogati in favore delle famiglie bisognose per un totale di 5mila euro. I truffatori, tutti residenti a Scido, sono stati denunciati per i reati di falso ideologico e truffa. Leggi anche: Cosa c’è nel nuovo DPCM in vigore da oggi: cosa chiude e ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) A Scido dieci persone sono state denunciate dai carabinieri per aver percepito indebitamente iin supporto delle famiglie per l’emergenza-19. Nel corso delle verifiche sulla documentazione presentata da alcuni residenti del Comune in provincia di Reggio Calabria, infatti, i carabinieri si sono imbattuti inattestanti la situazione di indigenza di alcune delle persone che avevano presentato istanza per ottenere i. In tal modo alcuni soggetti sono riusciti ad attingere indebitamente ai fondi statali erogati in favore delle famiglie bisognose per un totale di 5mila euro. I truffatori, tutti residenti a Scido, sono stati denunciati per i reati di falso ideologico e truffa. Leggi anche: Cosa c’è nel nuovo DPCM in vigore da oggi: cosa chiude e ...

