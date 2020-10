I disabili nelle scuole sono raddoppiati in 20 anni, ma nessuno sembra accorgersene (Di lunedì 19 ottobre 2020) La storia parte da Eboli e arriva a Strasburgo. Hanno dovuto bussare fino alla porte della Corte Europea dei diritti dell’Uomo i due genitori di una bambina autistica campana per ottenere un diritto basilare: permettere alla figlia ad avere un’assistenza adeguata nella scuola pubblica. Ma la condanna, arrivata a metà settembre, non si è fermata ad Eboli. Ha coinvolto un intero Paese che, per primo negli anni ‘70, ha scommesso sull’inclusione dei diversamente abili e su un tipo di società diversa, un’eredità pregiudicata da anni di spending review. L’Italia è stata infatti ritenuta responsabile di non aver fornito adeguata assistenza scolastica adeguata alla giovane, nonostante il ricorso dell’Avvocatura di Stato che motivava il mancato “servizio” con le restrizioni ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 19 ottobre 2020) La storia parte da Eboli e arriva a Strasburgo. Hanno dovuto bussare fino alla porte della Corte Europea dei diritti dell’Uomo i due genitori di una bambina autistica campana per ottenere un diritto basilare: permettere alla figlia ad avere un’assistenza adeguata nella scuola pubblica. Ma la condanna, arrivata a metà settembre, non si è fermata ad Eboli. Ha coinvolto un intero Paese che, per primo negli‘70, ha scommesso sull’inclusione dei diversamente abili e su un tipo di società diversa, un’eredità pregiudicata dadi spending review. L’Italia è stata infatti ritenuta responsabile di non aver fornito adeguata assistenza scolastica adeguata alla giovane, nonostante il ricorso dell’Avvocatura di Stato che motivava il mancato “servizio” con le restrizioni ...

