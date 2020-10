I capricci di Dybala, la Juve vuole il rinnovo ma dovrà venire incontro alla società: in caso contrario sarà ceduto (Di lunedì 19 ottobre 2020) In casa Juventus tiene ancora banco il caso Dybala. Il trequartista argentino ha alzato la voce dopo l’esclusione nell’ultima sfida con il Crotone, con Pirlo che nel secondo tempo l’ha mandato a scaldare senza mai farlo entrare. Stessa cosa era accaduta all’Olimpico contro la Roma. Dybala chiede spazio e non ha nascosto il suo malumore, … L'articolo I capricci di Dybala, la Juve vuole il rinnovo ma dovrà venire incontro alla società: in caso contrario sarà ceduto Leggi su dailynews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) In casantus tiene ancora banco il. Il trequartista argentino ha alzato la voce dopo l’esclusione nell’ultima sfida con il Crotone, con Pirlo che nel secondo tempo l’ha mandato a scaldare senza mai farlo entrare. Stessa cosa era accaduta all’Olimpico contro la Roma.chiede spazio e non ha nascosto il suo malumore, … L'articolo Idi, lailma dovràsocietà: insarà

ilbianconerocom : #Dybala, basta capricci! Se non rinnova con la #Juve può andare via - MKollandra : #Dybala Questo presuntuoso(14 goal in 5 anni di Champions) che pretende 15 zucche di rinnovo fermo da mesi va a cag… - Biancon3ro1897 : Io mi sono rotto il cazzo di gente che fa i capricci con gli allenatori non pensando alla sua squadra prima di tutt… - JOVHNNY : @alwaysmesmg Eh ma Bonucci è uomo vero e Dybala fa i capricci cit - carloleccardi : RT @ciapalchelghe: Quale bambino non ha mai fatto i capricci col pancino disturbato? Povero patatyno? -

