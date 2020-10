I "bigliettini" horror della morte

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Evi Crotti Le parole terribili che hanno annunciato la fine di Eleonora e Daniele. Cosa è successo a Lecce Dall’analisiscrittura emerge una personalità in balìa di impulsi difficilmente controllabili a causa di un’aggressività distruttiva (allunghi superiori eccedenti e tratto grafico congestionato). Come sempre è difficile prevedere in anticipo il comportamento di persone disturbate emotivamente; sottovalutiamo in genere la possibilità che un disagio possa trasformarsi in atto distruttivo. La grafologia non può dire che la scrittura di una persona appartenga a un cosiddetto “mostro”, però può preventivamente diagnosticare lo stato di disordine psichico e di conseguenza il rischio. Il tumulto del gesto grafico, che si nota in tutti gli scritti del De Marco, manifesta ...