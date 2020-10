I 17 migliori film di spionaggio da vedere

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 19 ottobre 2020) In occasione dell'arrivo on demand del thriller The Operative, con Diane Kruger e Martin Freeman, ripercorriamo in una rapida carrellata idiciassettedi. L'immagine della spia radicata nel nostro immaginario coincide con personaggi affascinanti e carismatici, la cui vera identità è avvolta nel mistero, che si muovono in location esotiche portando a termine missioni pericolose con coraggio e spavalderia. Figure dedite al lavoro, senza famiglia né affetti, ma dal fascino assassino come James Bond, agente segreto british con licenza di uccidere che trasuda virilità tanto che le donne gli cadono ai piedi a grappoli, o come Ethan Hunt, atletico agente della CIA esperto di legge, matematica e ingegneria in grado di usare qualsiasi arma e pilotare ogni tipo di mezzo. A invertire questa ...