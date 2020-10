Hocus Pocus, Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimi: le streghe sono tornate (FOTO) (Di lunedì 19 ottobre 2020) Le star di Hocus Pocus Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimi tornano a vestire i panni delle sorelle Sanderson in questa FOTO da Instagram. Nel mese di ottobre è impossibile non pensare a Hocus Pocus, specialmente ora che ci avviciniamo sempre più ad Halloween. Ecco allora che Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimi ci regalano una nuova FOTO delle sorelle Sanderson, con tutte e tre le attrici che tornano a indossare i costumi di scena del film del '93. Saranno passati anche 27 anni dall'uscita di quello che ormai ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 ottobre 2020) Le star ditornano a vestire i panni delle sorelle Sanderson in questada Instagram. Nel mese di ottobre è impossibile non pensare a, specialmente ora che ci avviciniamo sempre più ad Halloween. Ecco allora checi regalano una nuovadelle sorelle Sanderson, con tutte e tre le attrici che tornano a indossare i costumi di scena del film del '93. Saranno passati anche 27 anni dall'uscita di quello che ormai ...

