''Ho avuto il Covid a 37 anni e vi spiego perché dobbiamo avere tutti cura delle nostre vite" (Di lunedì 19 ottobre 2020) In un post condiviso su Facebook un giornalista ha raccontato la malattia e la guarigione dal Covid lanciando un appello Un lungo post sui social per raccontare i primi sintomi, poi la polmonite e una guarigione che non era scontata: un giornalista di 37 anni ha raccontato così la malattia del Covid, lanciando un appello a chi ancora sottovaluta i rischi della malattia Leggi su it.mashable (Di lunedì 19 ottobre 2020) In un post condiviso su Facebook un giornalista ha raccontato la malattia e la guarigione dallanciando un appello Un lungo post sui social per raccontare i primi sintomi, poi la polmonite e una guarigione che non era scontata: un giornalista di 37ha raccontato così la malattia del, lanciando un appello a chi ancora sottovaluta i rischi della malattia

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.