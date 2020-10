Herno Globe | il futuro sostenibile è qui

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Herno punta su un futuro green. E al centro dell’evoluzione del marchio di capispalla c’è la nuova etichetta-contenitore: Herno Globe, lanciata per la Primavera/Estate 2020 come il risultato di numerosi anni di ricerca e sperimentazione che riguardano la produzione e i tessuti, con una particolare attenzione alla sostenibilità. Perché bisogna prenderci cura del nostro futuro, ora più che mai. Quando si parla di pianeta non esiste un piano B. Per questo la nuova collezione per la stagione più fredda vuole prima di tutto rispondere alla domanda «How many ways do we have to be sustainable?», «Quanti modi abbiamo per essere sostenibili?».