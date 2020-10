Hellas Verona-Genoa 0-0, il monday night si chiude a reti inviolate (Di lunedì 19 ottobre 2020) Hellas Verona e Genoa chiudono la quarta giornata di Serie A nel monday night e aprono la settimana che vedrà impegnate le italiane in Champions League . I veneti vanno vicini al gol in qualche ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020)chiudono la quarta giornata di Serie A nele aprono la settimana che vedrà impegnate le italiane in Champions League . I veneti vanno vicini al gol in qualche ...

JuventusFCYouth : Terza giornata, terza vittoria per la nostra #Under19 Femminile ?? 0??-8?? in casa dell'Hellas Verona ?? Giordano… - pianetagenoa : Hellas Verona-Genoa, le pagelle: Perin, che bella storia! Zapata insormontabile - - TuttoMercatoWeb : Serie A, la classifica aggiornata: l'Hellas Verona aggancia Inter e Roma. Il Genoa sale a 4 punti - Cale194 : RT @VlnN94: L'Hellas Verona è riuscito a non vincere e a non segnare contro una squadra di appestati che schierava mezza primavera. Volevo… - GiAdUzZoLa90 : RT @VlnN94: L'Hellas Verona è riuscito a non vincere e a non segnare contro una squadra di appestati che schierava mezza primavera. Volevo… -