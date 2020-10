Harry e Meghan Markle: la villa di Montecito si può affittare per 700 dollari al giorno (Di lunedì 19 ottobre 2020) La villa di Harry e Meghan Markle sfoglia la gallery La villa di Harry e Meghan Markle si può affittare a 700 dollari all’ora. Se sognate di vivere come i Sussex basta andare sul sito di intermediazioni immobiliari Giggster, specializzato in location per film e ville da sogno. Per questa cifra potete sentirvi più vicino allo spirito “business” dei due ex working royal. Il tabloid Daily Mail spiega che la ... Leggi su iodonna (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ladisfoglia la gallery Ladisi puòa 700all’ora. Se sognate di vivere come i Sussex basta andare sul sito di intermediazioni immobiliari Giggster, specializzato in location per film e ville da sogno. Per questa cifra potete sentirvi più vicino allo spirito “business” dei due ex working royal. Il tabloid Daily Mail spiega che la ...

