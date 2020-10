Guida Tv Martedì 20 ottobre 2020 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Guida Tv Martedì 20 ottobre Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv martedì 20 ottobre Rai 1ore 20:35 Soliti Ignotiore 21:25 Imma Tataranni – Sostituto procuratore 1×05 replica ore 23:40 Porta a Porta Rai 2ore 21:05 Tg2 Postore 21:20 Un’ora sola vi vorrei 1a Tv Show di Enrico Brignanoore 22:50 Una Pezza di LundiniProgramma comico in cui Valerio Lundini è chiamato a “metterci una pezza” in assenza di altro ore 23:20 Giovani e Famosi Rai 3ore 20:00 Blobore 20:20 Tutto su mia madreore 20:45 Un Posto Al Soleore 21:20 #Cartabianca ore 00:00 Linea Notte – Info Canale 5ore 20:35 Striscia la notizia ore 21:40 Skyscraper 1a Tv Free Le fiamme avvolgono il grattacielo piu’ alto del mondo: Will, l’addetto alla sicurezza, ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 19 ottobre 2020)Tv Martedì 20Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? LaTv martedì 20Rai 1ore 20:35 Soliti Ignotiore 21:25 Imma Tataranni – Sostituto procuratore 1×05 replica ore 23:40 Porta a Porta Rai 2ore 21:05 Tg2 Postore 21:20 Un’ora sola vi vorrei 1a Tv Show di Enrico Brignanoore 22:50 Una Pezza di LundiniProgramma comico in cui Valerio Lundini è chiamato a “metterci una pezza” in assenza di altro ore 23:20 Giovani e Famosi Rai 3ore 20:00 Blobore 20:20 Tutto su mia madreore 20:45 Un Posto Al Soleore 21:20 #Cartabianca ore 00:00 Linea Notte – Info Canale 5ore 20:35 Striscia la notizia ore 21:40 Skyscraper 1a Tv Free Le fiamme avvolgono il grattacielo piu’ alto del mondo: Will, l’addetto alla sicurezza, ...

