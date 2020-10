Gravina: il caffè senza mascherina costa 400,90 euro (Di lunedì 19 ottobre 2020) A Gravina il caffè senza mascherina costa 400,90 euro. Il sindaco: “È stata un’idea carina per far capire che sì, la mascherina va indossata” Chi entra nel bar della stazione di Gravina in Puglia (Ba) si imbatte in una lavagna e una scritta fatta con il gesso bianco. “Caffè senza mascherina: 0,90 + 400,00 euro. Caffè… L'articolo Gravina: il caffè senza mascherina costa 400,90 euro Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ail caffè400,90. Il sindaco: “È stata un’idea carina per far capire che sì, lava indossata” Chi entra nel bar della stazione diin Puglia (Ba) si imbatte in una lavagna e una scritta fatta con il gesso bianco. “Caffè: 0,90 + 400,00. Caffè… L'articolo: il caffè400,90Corriere Nazionale.

