Grassani | “La sentenza di Mastrandrea è erronea La Corte Sportiva d’Appello la ribalterà”

Il legale del Napoli, Mattia Grassani, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli sulla sentenza del Giudice Sportivo relativa al caso Juve-Napoli. Questo il resoconto di Tuttonapoli.net. "Definirei la sentenza erronea, infondata e meritevole di riforma in secondo grado. Occorre fare chiarezza sui tempi. Il Napoli venerdì sera ha presentato la dichiarazione di reclamo, con richiesta di avere accesso agli atti ufficiali che si compongono per una buona parte con la documentazione da noi prodotta a corredo del reclamo in primo grado, ma soprattutto con un voluminoso dossier fatto dalla Procura Federale su cui il giudice sportivo ha fondato parte della decisione. Questo dovrebbe avvenire nella giornata di oggi, poi decorreranno cinque giorni per presentare i motivi. Il Napoli orientativamente ...

