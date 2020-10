Grande Fratello Vip: Tutti i Nuovi Ingressi Nel Reality! (Di lunedì 19 ottobre 2020) Grande Fratello Vip 5, Tutti i Nuovi Ingressi: finalmente arriveranno tanti Nuovi concorrenti nella casa più spiata d’Italia. Ecco chi sono i Nuovi vipponi che apriranno la porta rossa! Grande Fratello Vip 5: ecco Tutti i Nuovi concorrenti che entreranno nella casa più spiata dagli italiani! La quinta edizione del Grande Fratello Vip continua a coinvolgere il pubblico televisivo italiano, tanto che si è deciso di allungare la messa in onda del reality show di Canale 5. La fine del GF Vip 5 era prevista per dicembre, adesso dovrebbe finire addirittura a febbraio del prossimo anno. È per questo motivo che bisognerà aggiungere ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 19 ottobre 2020)Vip 5,: finalmente arriveranno tanticoncorrenti nella casa più spiata d’Italia. Ecco chi sono ivipponi che apriranno la porta rossa!Vip 5: eccoconcorrenti che entreranno nella casa più spiata dagli italiani! La quinta edizione delVip continua a coinvolgere il pubblico televisivo italiano, tanto che si è deciso di allungare la messa in onda del reality show di Canale 5. La fine del GF Vip 5 era prevista per dicembre, adesso dovrebbe finire addirittura a febbraio del prossimo anno. È per questo motivo che bisognerà aggiungere ...

