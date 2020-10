'Grande Fratello Vip', nuovi scontri con Franceska (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nuovo appuntamento con ' Grande Fratello Vip '. Ancora una volta protagoniste di un'accesa discussione sono due donne dal carattere forte che certo non le mandano a dire: Elisabetta e Stefania . ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nuovo appuntamento con 'Vip '. Ancora una volta protagoniste di un'accesa discussione sono due donne dal carattere forte che certo non le mandano a dire: Elisabetta e Stefania . ...

LegaSalvini : 'CONTE VUOLE LA POLIZIA NEI CONDOMINI'. SALVINI ALL'ATTACCO: NEANCHE IL GRANDE FRATELLO - fattoquotidiano : Perché è successo? Perché Roma che, malgrado tutto, resta la Capitale d’Italia e un discreto luogo della beltà del… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - Lunarossa611 : @GrandeFratello Proprio lui a Grande Fratello? Ma lo sapete che blocca gli utenti cui commenti non gli aggradano? M… - FadelFrancesco : RT @IlariaBifarini: Dopo Rocco del Grande Fratello, la comunicazione passerà al rapper Fedez e alla moglie fashion blogger. Conte che li ch… -