Grande Fratello VIP 5, anticipazioni puntata 19 ottobre 2020 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Grande Fratello Vip 5 è il reality show in onda su Canale 5, ogni lunedì e venerdì in prima serata e tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle ore 16:10 con il daytime. Nell'appuntamento di oggi vedremo innanzitutto quello che è accaduto nella serata di venerdì, dunque un veloce riassunto degli avvenimenti del prime time. In seguito dovremo vedere un acceso confronto che si è consumato fra Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci durante un pranzo. La Gregoraci in una conversazione ha dichiarato di preferire situazioni in cui si gioca, ma non quelle in cui si creano tensioni. Sempre la Orlando si è riavvicinata a Matilde Brandi dopo un breve periodo di distacco fra le due. Sabato sera in casa una festa anni '20 ha divertito i vip, mentre la domenica ha sancito la ...

