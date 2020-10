Grande Fratello, Gregoraci rivela a chi sono rivolti i segnali misteriosi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci rivela a chi sono rivolti i segnali misteriosi. Durante la puntata di questa sera Signorini ha chiesto alla conduttrice cosa significa il momento in cui si batte la mano sul petto POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Grande Fratello Andrea Zelletta nella bufera: insulti pesanti a Tommaso Zorzi Elisabetta Gregoraci rivela al Grande … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 19 ottobre 2020)Vip, Elisabettaa chi. Durante la puntata di questa sera Signorini ha chiesto alla conduttrice cosa significa il momento in cui si batte la mano sul petto POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>Andrea Zelletta nella bufera: insulti pesanti a Tommaso Zorzi Elisabettaal… L'articolo proviene da YesLife.it.

LegaSalvini : 'CONTE VUOLE LA POLIZIA NEI CONDOMINI'. SALVINI ALL'ATTACCO: NEANCHE IL GRANDE FRATELLO - fattoquotidiano : Perché è successo? Perché Roma che, malgrado tutto, resta la Capitale d’Italia e un discreto luogo della beltà del… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - _lallero_serena : RT @itsmwengo: ‘Siamo nella casa del grande fratello, parliamo di quello che succede. Non mi chiamare cara Stefania, tirala fuori prima la… - Ro_finocchiaro : Elisabetta e la sua colossale figura di merda resteranno per sempre nella storia del grande fratello #GFVIP -