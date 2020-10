‘Grande Fratello’, ex gieffina rivela: “Maria De Filippi mi voleva come opinionista, ma io ho detto ‘No’!” (Di lunedì 19 ottobre 2020) A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta per il secondo anno consecutivo da Alfonso Signorini, è tornata a parlare una protagonista indiscussa della prima edizione del reality: si tratta di Roberta Beta, oggi conduttrice radiofonica e opinionista di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. Attraverso un’intervista rilasciata a Il Giornale, Roberta ha raccontato alcuni retroscena della sua avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia e ha anche rivelato un curioso aneddoto che la lega a Maria De Filippi. La Beta, infatti, ha raccontato che, una volta conclusa la sua esperienza all’interno del programma, le si sono spalancate le porte del mondo dello spettacolo e, tra i tanti, anche Maria aveva messo gli occhi su di lei: Una volta dissi no ... Leggi su isaechia (Di lunedì 19 ottobre 2020) A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta per il secondo anno consecutivo da Alfonso Signorini, è tornata a parlare una protagonista indiscussa della prima edizione del reality: si tratta di Roberta Beta, oggi conduttrice radiofonica edi Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. Attraverso un’intervista rilasciata a Il Giornale, Roberta ha raccontato alcuni retroscena della sua avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia e ha ancheto un curioso aneddoto che la lega a Maria De. La Beta, infatti, ha raccontato che, una volta conclusa la sua esperienza all’interno del programma, le si sono spalancate le porte del mondo dello spettacolo e, tra i tanti, anche Maria aveva messo gli occhi su di lei: Una volta dissi no ...

LegaSalvini : 'CONTE VUOLE LA POLIZIA NEI CONDOMINI'. SALVINI ALL'ATTACCO: NEANCHE IL GRANDE FRATELLO - fattoquotidiano : Perché è successo? Perché Roma che, malgrado tutto, resta la Capitale d’Italia e un discreto luogo della beltà del… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - howImet_m4rt1n4 : RT @jensacqkles: chi è il vincitore indiscusso di questo grande fratello? #gfvip - maylaloiola_ : RT @ChiarettaLiga: Non vedo l’ora che la Gregoraci esca,così che Pierpaolo inizi il suo vero grande fratello! #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Grande Fratello’ È il giorno di Manuela Arcuri: l'attrice sostiene il fratello Marco, candidato nella lista di Calvi latinaoggi.eu