Gomme invernali: quando scatta l'obbligo di sostituire i pneumatici della propria auto (Di lunedì 19 ottobre 2020) Come ogni anno in questo periodo, si avvicina il momento di sostituire le Gomme estive della propria auto con quelle invernali. Tale obbligo, previsto dal Codice della Strada attualmente in vigore, ... Leggi su today (Di lunedì 19 ottobre 2020) Come ogni anno in questo periodo, si avvicina il momento dileestivecon quelle. Tale, previsto dal CodiceStrada attualmente in vigore, ...

AutoviePress : RT @sicurauto: Obbligo gomme invernali 2020: 10 consigli per evitare multe - infoiteconomia : Preferire gli pneumatici quattro stagioni alle tradizionali gomme invernali - sicurmoto : RT @sicurauto: Obbligo gomme invernali 2020: 10 consigli per evitare multe - sicurauto : Obbligo gomme invernali 2020: 10 consigli per evitare multe - Bart1705 : devo comprare le gomme invernali nuove. ditemi se scatta il #Lockdown2 che così mi risparmio ‘sta spesa. -

Ultime Notizie dalla rete : Gomme invernali Cambio gomme, è tempo di pneumatici invernali: cosa dice la legge, i prezzi e le sanzioni La Stampa Winter is coming, è tempo di cambiare i pneumatici: il decalogo di automobile.it per il cambio gomme

I pneumatici da neve devono riportare sul fianco il simbolo gomme invernali “M+S” (abbreviazione di “Mud & Snow”); in alternativa potranno comparire le scritte MS, M/S, M-S o M&S. Le migliori gomme ...

König CB-12 catene da neve al 25% in meno su Amazon

Su Amazon compare un interessante offerta che prevede le catene da 12 mm per pneumatici della König a soli 59,61 € il paio.

I pneumatici da neve devono riportare sul fianco il simbolo gomme invernali “M+S” (abbreviazione di “Mud & Snow”); in alternativa potranno comparire le scritte MS, M/S, M-S o M&S. Le migliori gomme ...Su Amazon compare un interessante offerta che prevede le catene da 12 mm per pneumatici della König a soli 59,61 € il paio.