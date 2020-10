Golf | Rafael Nadal protagonista d’eccezione | tra divertimento e competizione

(Di lunedì 19 ottobre 2020)ha dimostrato di poter essere considerato uno dei migliori tennisti nella storia, probabilmente il migliore per quanto riguarda la terra rossa. Dopo il tredicesimo titolo al Roland Garros, il maiorchino si è dedicato a un’altra sua passione, la quale lo aveva già vistoin passato: ilsi è cimentato nel V Test Hexagonal Circuit – Autovidal, evento svoltosi al T-and Country Club di Calvià, in Spagna, mostrando colpi da ottimo agonista.pensa a divertirsi, sebbene lasia metaforicamente nel suo DNA ed è possibile che stia pensando a dedicarsi pragmaticamente aldopo aver terminato la carriera da tennista.

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Dopo il tredicesimo trionfo in carriera al Roland Garros Rafael Nadal è tornato a coltivare una delle sue più grandi passioni, quella per il golf. L'asso del tennis spagnolo ...Come le 125 vittorie consecutive di Chris Evert sulla terra battuta e le 11 ore di gioco tra Isner e Mahut a Wimbledon. Il record di 13 trionfi al Roland Garros di Rafa Nadal rientra di diritto tra qu ...