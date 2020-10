Gli italiani ordinano sempre più cibo a casa, regina resta la pizza (Di lunedì 19 ottobre 2020) AGI - Il cibo a domicilio cresce in digitale: aumentano infatti del +30% i ristoranti online per ordinare via app. I trend? gelato, poké e specialità di pesce ma al primo posto nelle richieste rimane la pizza. E' quanto emerge dal quarto Osservatorio sul mercato del digital food delivery in Italia e gli impatti del lockdown di Just Eat con BVA Doxa. Oggi il digital food delivery rappresenta tra il 20% e il 25% del settore del domicilio (18% nel 2019). pizza, hamburger e giapponese restano ancora i preferiti dagli italiani, ma per crescita vincono il gelato, protagonista durante il lockdown (+110%), ancora il poké (+133%) e ... Leggi su agi (Di lunedì 19 ottobre 2020) AGI - Ila domicilio cresce in digitale: aumentano infatti del +30% i ristoranti online per ordinare via app. I trend? gelato, poké e specialità di pesce ma al primo posto nelle richieste rimane la. E' quanto emerge dal quarto Osservatorio sul mercato del digital food delivery in Italia e gli impatti del lockdown di Just Eat con BVA Doxa. Oggi il digital food delivery rappresenta tra il 20% e il 25% del settore del domicilio (18% nel 2019)., hamburger e giapponeseno ancora i preferiti dagli, ma per crescita vincono il gelato, protagonista durante il lockdown (+110%), ancora il poké (+133%) e ...

