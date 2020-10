Gli abusi e l’orrore di Caivano nel film ‘Fortuna’, alla Festa del Cinema di Roma (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA – Nel 2014 il rione di Parco Verde di Caivano è sprofondato nel dramma di Fortuna Loffredo, la bambina di sei anni scaraventata dall’ottavo piano del palazzo in cui abitava da Raimondo Caputo (condannato all’ergastolo), dopo essersi ribellata ai suoi ennesimi abusi sessuali. Ora questa storia viene raccontata in ‘Fortuna‘, l’opera prima di Nicolangelo Gelormini con Valeria Golino, Pina Turco e Cristina Magnotti nel ruolo di Fortuna. Leggi su dire (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA – Nel 2014 il rione di Parco Verde di Caivano è sprofondato nel dramma di Fortuna Loffredo, la bambina di sei anni scaraventata dall’ottavo piano del palazzo in cui abitava da Raimondo Caputo (condannato all’ergastolo), dopo essersi ribellata ai suoi ennesimi abusi sessuali. Ora questa storia viene raccontata in ‘Fortuna‘, l’opera prima di Nicolangelo Gelormini con Valeria Golino, Pina Turco e Cristina Magnotti nel ruolo di Fortuna.

