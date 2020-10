Giro d’Italia, la partenza della tappa dalla base di Rivolto (Di lunedì 19 ottobre 2020) Domenica 18 ottobre è partita la quindicesima tappa del Giro d’Italia dall’aeroporto di Rivolto, poco dopo che l’ultimo dei nove aerei delle Frecce Tricolori aveva preso terra sulla pista, al termine di un’esibizione spettacolare (video a cura di Antonio Simeoli). Leggi su udine20 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Domenica 18 ottobre è partita la quindicesimadeld’Italia dall’aeroporto di, poco dopo che l’ultimo dei nove aerei delle Frecce Tricolori aveva preso terra sulla pista, al termine di un’esibizione spettacolare (video a cura di Antonio Simeoli).

