Giro d’Italia 2020, Vincenzo Nibali: “Lotto con gente che ha 12-14 anni meno di me, sono più pimpanti” (Di lunedì 19 ottobre 2020) La seconda settimana di gara del Giro d’Italia 2020 si è conclusa ieri a Piancavallo con un bilancio indubbiamente negativo in ottica maglia rosa per Vincenzo Nibali, costretto adesso ad attaccare nella terza settimana per provare perlomeno a salire sul podio della generale. Lo Squalo dello Stretto, dopo aver pagato dazio sabato a cronometro come da previsione, si è staccato sull’arrivo in salita del Piancavallo evidenziando una forma insufficiente per tenere il passo indiavolato imposto dalla Sunweb di Wilco Kelderman. L’azzurro si trova attualmente in settima piazza nella graduatoria assoluta a 3’29” dal leader Joao Almeida e a 33″ dal 3° posto di Jai Hindley. “La realtà dei fatti deve essere accettata ma, allo stesso tempo, ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 ottobre 2020) La seconda settimana di gara deld’Italiasi è conclusa ieri a Piancavallo con un bilancio indubbiamente negativo in ottica maglia rosa per, costretto adesso ad attaccare nella terza settimana per provare perloa salire sul podio della generale. Lo Squalo dello Stretto, dopo aver pagato dazio sabato a cronometro come da previsione, si è staccato sull’arrivo in salita del Piancavallo evidenziando una forma insufficiente per tenere il passo indiavolato imposto dalla Sunweb di Wilco Kelderman. L’azzurro si trova attualmente in settima piazza nella graduatoria assoluta a 3’29” dal leader Joao Almeida e a 33″ dal 3° posto di Jai Hindley. “La realtà dei fatti deve essere accettata ma, allo stesso tempo, ...

