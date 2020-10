Giro d’Italia 2020: le montagne della terza settimana e il rischio neve. I piani B e C (Di lunedì 19 ottobre 2020) Domani inizierà la terza settimana di gara al Giro d’Italia 2020. Entriamo nella fase calda della corsa, quella che decide la classifica generale e che decreterà il vincitore del Trofeo Senza Fine. Si arriva al momento clou con questa classifica: il portoghese Joao Almeida si presenta in maglia rosa con 15” di vantaggio sull’olandes Wildo Kelderman, 2’56” sull’australiano Jai Hindley, 2’57” sul britannico Tao Geoghegan Gatto. Vincenzo Nibali è settimo a 3’29”, Domenico Pozzovivo ottavo a 3’50”. Gli organizzatori hanno disegnato un percorso durissimo e infarcito di salite, ma attenzione all’incognita meteo. C’è il concreto rischio di neve e temperature rigide, ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 ottobre 2020) Domani inizierà ladi gara ald’Italia. Entriamo nella fase caldacorsa, quella che decide la classifica generale e che decreterà il vincitore del Trofeo Senza Fine. Si arriva al momento clou con questa classifica: il portoghese Joao Almeida si presenta in maglia rosa con 15” di vantaggio sull’olandes Wildo Kelderman, 2’56” sull’australiano Jai Hindley, 2’57” sul britannico Tao Geoghegan Gatto. Vincenzo Nibali è settimo a 3’29”, Domenico Pozzovivo ottavo a 3’50”. Gli organizzatori hanno disegnato un percorso durissimo e infarcito di salite, ma attenzione all’incognita meteo. C’è il concretodie temperature rigide, ...

