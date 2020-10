Ginnastica | Serie A1 | come sono andate le giovani a Napoli? Show di Angela Andreoli e Giorgia Leone | il futuro dell’Italia

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Sabato pomeriggio è andata in scena la terza tappa dellaA1 2020 diartistica. Al PalaVesuvio dila Polvere di Magnesio è tornata a essere protagonista dopo otto mesi di digiuno e si è conclusa la regular season del massimo campionato italiano a squadre. La Nazionale Italiana è saldamente nelle mani delle Fate, bronzo nel team event agli ultimi Mondiali, ma alle spalle delle fuoriclasseVilla, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Elisa Iorio, Desiree Carofiglio (le ultime due assenti per infortunio) citante altreche non hanno sfigurato in questa prima uscita post-lockdown. Le ragazze nate nel 2005 diventeranno seniores nel 2021 (e potrà partecipare alle Olimpiadi), la classe 2006 farà il salto ...