GIF Vip, Maria Teresa Ruta contro Guenda Goria su Telemaco (Di lunedì 19 ottobre 2020) Maria Teresa Ruta contro Guenda Goria su Telemaco, la nuova fiamma di sua figlia: lo scontro al Grande Fratello Vip. Leggi anche–> Maria Teresa Ruta, chi è: età, carriera, vita privata della conduttrice Maria Teresa Ruta ha saputo della nuova frequentazione della figlia Guenda Goria e non è per niente contenta: la persona in questione, l’uomo misterioso, … Leggi su viagginews (Di lunedì 19 ottobre 2020)su, la nuova fiamma di sua figlia: lo sal Grande Fratello Vip. Leggi anche–>, chi è: età, carriera, vita privata della conduttriceha saputo della nuova frequentazione della figliae non è per niente contenta: la persona in questione, l’uomo misterioso, …

cordeli74153062 : @milly_carlucci @Ballando_Rai Milly tutto perfetto e avvincente, in primis il tuo ballo?? L’unica stonatura l’ave… - Fragolina900 : @GrandeFratello Per me Matilde non merita di stare all’interno del gif vip - clairecolella3 : Meno male che c’è almeno il gif vip quest’anno #gfvip - MarcoCaldera15 : @GrandeFratello #gif vip detta da te Antonella che volevi uscire dopo aver saputo,del tradimento del tuo… -

Ultime Notizie dalla rete : GIF Vip GF Vip, Antonella Elia contro Myriam Catania: “Bambina capricciosa” ViaggiNews.com Grande Fratello Vip, Franceska Pepe: «Vittima sacrificale perché meno famosa degli altri»

Franceska Pepe al Grande Fratello Vip è rimasta solo due settimane, ma si è comunque parlato molto di lei. All’inizio della sua avventura nel reality ...

GF Vip, Antonella Elia contro Myriam Catania: “Bambina capricciosa”

Nella puntata di stasera del GIF Vip, Antonella Elia commenta il comportamento di Myriam Catania, definendolo "da bambina capricciosa".

Franceska Pepe al Grande Fratello Vip è rimasta solo due settimane, ma si è comunque parlato molto di lei. All’inizio della sua avventura nel reality ...Nella puntata di stasera del GIF Vip, Antonella Elia commenta il comportamento di Myriam Catania, definendolo "da bambina capricciosa".