Giardini Montanelli | statua dedicata al rivoluzionario Sankara | è polemica

Una statua in ferro dedicata al rivoluzionario anti-colonialista africano presidente del Burkina Faso, Thomas Sankara, è stata installata ai Giardini Montanelli da esponenti dell'area antagonista

«Speriamo che questa statua resti dov'è, che i giardini pubblici di Porta Venezia riprendano il nome originario e che smettano di essere intitolati a un pedofilo fascista»: il folle riferimento della ...

«Speriamo che questa statua resti dov'è, che i giardini pubblici di Porta Venezia riprendano il nome originario e che smettano di essere intitolati a un pedofilo fascista»: il folle riferimento della ...