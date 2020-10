Gianni Dei | morto l’attore e cantante Mara Venier in lutto | «Come farò senza di te?»

Gianni Dei, morto l’attore e cantante. Mara Venier in lutto: «Come farò senza di te?» (Di lunedì 19 ottobre 2020) Triste risveglio per Mara Venier che su Instagram annuncia la scomparsa di Gianni Dei, suo grande amico. “Gianni mio Come farò senza di te… Sei stato tutto per me, amico, fratello, complice… Il mio cuore è spezzato” scrive la conduttrice. Nella scorsa puntata di Domenica In, la conduttrice aveva riservato un saluto all’amico, che non stava bene, augurandogli una pronta guarigione. “Proprio ieri lo avevi salutato” osserva con profondo cordoglio qualcuno commentando il post. A poche ore da quel dolce pensiero, la triste notizia che ha gettato Mara nello sconforto. Gianni Dei aveva 80 anni ed era stata un grande attore e cantante italiano. Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 19 ottobre 2020) Triste risveglio perche su Instagram annuncia la scomparsa diDei, suo grande amico. “miofaròdi te… Sei stato tutto per me, amico, fratello, complice… Il mio cuore è spezzato” scrive la conduttrice. Nella scorsa puntata di Domenica In, la conduttrice aveva riservato un saluto all’amico, che non stava bene, augurandogli una pronta guarigione. “Proprio ieri lo avevi salutato” osserva con profondo cordoglio qualcuno commentando il post. A poche ore da quel dolce pensiero, la triste notizia che ha gettatonello sconforto.Dei aveva 80 anni ed era stata un grande attore eitaliano.

