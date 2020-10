Giancarlo Siani, nel Milanese un murales dedicato all’eroico giornalista antimafia (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBuccinasco (Mi) – Il volto sorridente di Giancarlo Siani risalta tra le mura di Buccinasco, comune alle porte di Milano. Grazie all’iniziativa sviluppata congiuntamente dal Comune e da Retake, associazione di riqualificazione urbana, Mario Jin, del collettivo di artisti WeRunTheStreet, ha realizzato uno splendido murales che immortala l’eroico giornalista antimafia, morto il 23 settembre 1985, a soli 26 anni, per mano della camorra. L’opera è stata riprodotta sul muro tra via don Minzoni e via Fratelli Rosselli. La scelta non è casuale; la via è la stessa dove sorgeva la villa di Antonio Papalia, boss della ‘ndrangheta. L’immobile, oggi sede della croce rossa, è stato il primo bene della ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBuccinasco (Mi) – Il volto sorridente dirisalta tra le mura di Buccinasco, comune alle porte di Milano. Grazie all’iniziativa sviluppata congiuntamente dal Comune e da Retake, associazione di riqualificazione urbana, Mario Jin, del collettivo di artisti WeRunTheStreet, ha realizzato uno splendidoche immortala l’eroico, morto il 23 settembre 1985, a soli 26 anni, per mano della camorra. L’opera è stata riprodotta sul muro tra via don Minzoni e via Fratelli Rosselli. La scelta non è casuale; la via è la stessa dove sorgeva la villa di Antonio Papalia, boss della ‘ndrangheta. L’immobile, oggi sede della croce rossa, è stato il primo bene della ...

Taglio del nastro per l’opera che ritrae il giornalista ucciso a 26 anni dalla mafia. Il fratello: "Il volto di Giancarlo sorride perché il ricordo non dev’essere triste ma di speranza" ...

