GF Vip, su Twitter gira il nome dell’ex pilota che ha conquistato la Gregoraci (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il lui misterioso sarebbe un ex pilota di Formula Uno Lei lo cerca, poi si allontana da lui. E’ un continuo viavai sui sentimenti dell’altro. Di chi si parla? Si parla del flirt, ancora e forse mai nato, tra Elisabetta Gregoraci e Piepaolo Pretelli. Nonostante i numerosi tentativi del Grande Fratello di far nascere una storia d’amore all’interno del reality tra i due, pare infatti che “questo matrimonio non sa da fare”. Ad Elisabetta Gregoraci continuano ad arrivare messaggi aerei. Segno che l’uomo misterioso al di fuori delle mura di Cinecittà la pensa. Forse geloso anche delle attenzioni che la conduttrice riceve nella Casa da parte del modello Pierpaolo Pretelli. Ma i due comunque continuano a comunicare, pur essendo all’interno della casa del Grande Fratello Vip, infatti, ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il lui misterioso sarebbe un exdi Formula Uno Lei lo cerca, poi si allontana da lui. E’ un continuo viavai sui sentimenti dell’altro. Di chi si parla? Si parla del flirt, ancora e forse mai nato, tra Elisabettae Piepaolo Pretelli. Nonostante i numerosi tentativi del Grande Fratello di far nascere una storia d’amore all’interno del reality tra i due, pare infatti che “questo matrimonio non sa da fare”. Ad Elisabettacontinuano ad arrivare messaggi aerei. Segno che l’uomo misterioso al di fuori delle mura di Cinecittà la pensa. Forse geloso anche delle attenzioni che la conduttrice riceve nella Casa da parte del modello Pierpaolo Pretelli. Ma i due comunque continuano a comunicare, pur essendo all’interno della casa del Grande Fratello Vip, infatti, ...

GrandeFratello : Abbiamo pensato che ai VIP avrebbe fatto piacere che c'è una nuova VIPPONA che ha fatto impazzire il web... ?? #GFVIP - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il concorrente che la VIP salva è... GUENDA! #GFVIP - anomalyblake : @gvccihazz aspetto i biscotti (si i biscotti perché io sono vip quindi me ne merito di più) - DuccioTessadri : Siamo al secondo giro ma i format rimangono gli stessi: 1) negazionista prende Covid, si pente, invita a votare PD… - hxllzn : RT @hxllzn: non ho mai capito se le persone che fan così si sentano dei vip o degli imprenditori digitali??who knows, facciamoli vivere nell… -