GF Vip news | tre concorrenti pronti ad entrare nella Casa | ecco chi sono

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 19 ottobre 2020) La quinta edizione del GF Vip è iniziata già da un mese, ma il percorso inper iè ancora molto lungo. Per alcuni Vip l’avventura da gieffini inizierà a breve. Proprio così, perché come riportato anche su Comingsoon, tre nuovistanno per aggiungersi al cast. Chii Vipponiad iniziare la loro avventura al Grande Fratello Vip? Scopriamolo insieme. Grande Fratello Vip: nuovi Vipa fare il loro ingressoIl nome del primo vip che a breve dovrebbedel Grande Fratello Vip è stato anticipato da Davide di Maggio. Si tratterebbe di Stefano Bettarini, ex concorrente della prima ...