GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Piero Barone stanno insieme? Spunta una foto che accende il gossip (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ucci ucci, sento odor di caffeucci. Cosa ci fanno insieme Piero Barone ed Elisabetta Gregoraci a Montecarlo durante l'ora del Tè? La fotografia "incriminata" è saltata fuori dall'account ufficiale del giovane tenore italiano. Piero Barone sta con Elisabetta Gregoraci? Spunta una foto Novella 2000, spulciando sul web, ha trovato questo prezioso scatto che mostra Piero... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

