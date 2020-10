GF Vip 5 | Signorini mette alle strette la Gregoraci Ecco il presunto fidanzato

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 20 ottobre 2020) ElisabettaIl mistero si infittisce. Durante la puntata del Grande Fratello Vip di stasera,ha sottoposto laad una sorta di ‘interrogatorio’ per capire se effettivamente abbia un flirt fuori dalla casa e chi sia eventualmente il fortunato. Acclarato che nei confronti di Pretelli ci sia solo dell’amicizia speciale, Alfonso fa notare a Elisabetta la strana coincidenza che la vede, in queste settimane, fare un gesto particolare: battere la mano sul petto all’altezza del cuore. A chi è rivolto questo segnale? “Sono rivolti fuori, non ad una persona. Siamo un gruppo, quattro ragazze e un ragazzo” rivela la showgirl. Alfonso finge di crederci, la Elia meno (“E’ patetico, non ti crede nessuno, è platealmente finto”). A quel punto, complice un ...