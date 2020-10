GF Vip 5 | Guenda ha mentito ancora | la bugia che sconvolgerà mamma Maria Teresa

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 19 ottobre 2020) La relazione traGoria e Telemaco Dell’Aquila si preannuncia già ricca di colpi di scena. In particolar modo perchéRuta, che è stata messa al corrente della storia d’amore della figlia solo nella Casa del Grande Fratello Vip 5, quando Alfonso Signorini ha letto le dichiarazioni al vetriolo della moglie di lui, non è a conoscenza di alcune bugie – o meglio di omissioni della verità – di sua figlia. Probabilmente, infatti, la 31enne non ha voluto aggiungere altre preoccupazioni a quelle che sua madre già ha, visto che non approva la storia della figlia con un uomo tanto più grande e per di più sposato, checché ne dica lui (la presunta scrittura privata con la moglie, infatti, non ha alcun valore legale in tal ...