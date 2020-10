Gf Vip 5 anticipazioni stasera 19 ottobre | eliminato e rese dei conti | ancora Pepe

Leggi su gossipetv

(Di lunedì 19 ottobre 2020)192020 nuova puntata del Grande Fratello Vip 5: lehanno annunciato un nuovo confronto con Franceska! A quanto pare non èfinita tra l’ex concorrente e chi ènella Casa. Ci sarà un nuovo confronto, ma non è chiaro con chi. Sarà una puntata da non perdere, comunque, … L'articolo proviene da Gossip e Tv.