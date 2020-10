Gemma Galgani Tina Cipollari lite e insulti | ‘Lei si che ne capisce di pesci’ (Di lunedì 19 ottobre 2020) Aggiornamenti Gemma Galgani Tina Cipollari lite. La prima se ne va via in lacrime e non si sa se tornerà in studio: “Stavolta è troppo”. News clamorose Gemma Galgani Tina Cipollari lite. Le due opinioniste di ‘Uomini e Donne’ sono da anni protagoniste di siparietti – a volte studiati, a volte improvvisati – nelle quali … L'articolo Gemma Galgani Tina Cipollari lite e insulti ‘Lei si che ne capisce di pesci’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 19 ottobre 2020) Aggiornamenti. La prima se ne va via in lacrime e non si sa se tornerà in studio: “Stavolta è troppo”. News clamorose. Le due opinioniste di ‘Uomini e Donne’ sono da anni protagoniste di siparietti – a volte studiati, a volte improvvisati – nelle quali … L'articolo‘Lei si che nedi pesci’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

GossipItalia3 : Gemma Galgani lascia Uomini e Donne: «Da Tina cose irripetibili» #gossipitalianews - GossipItalia3 : UeD Gemma e Tina, lite senza precedenti: Galgani va via, ritorno in dubbio #gossipitalianews - zazoomblog : UeD Gemma e Tina lite senza precedenti: Galgani va via ritorno in dubbio - #Gemma #senza #precedenti: #Galgani - colmarn : @LucianoBonazzi @SantoDiOggi Non sapevo fosse colui che ha fondato i passionisti, legati tra l'altro a un'altra San… - BlogUomini : Tina Cipollari e Gemma Galgani litigano in studio,la dama lascia il programma. -