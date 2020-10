Gemma Galgani lascia UeD dopo lo scontro con Tina, incerto il ritorno nel programma (Di lunedì 19 ottobre 2020) Le anticipazioni di Uomini e Donne diffuse dal sito IlVicoloDelleNews rivelano un colpo di scena inaspettato nel programma. Gemma Galgani, infatti, avrebbe abbandonato lo studio a seguito dell’ennesima lite con Tina Cipollari. La dama avrebbe prima insultato l’opinionista, che avrebbe replicato con toni accesi fino a portare la Galgani ad andarsene. Vediamo insieme cosa è accaduto. Lo scorso sabato 17 e domnenica 18 Ottobre, sono state registrate le nuove puntate di Uomini e donne. Grazie a IlVicoloDelleNews è possibile anticipare cosa è accaduto nello studio di Maria De Filippi e a quanto pare non sono mancati litigi e colpi di scena. Le anticipazioni diffuse dal sito riportano sviluppi decisamente imprevisti per Gemma Galgani. La ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 19 ottobre 2020) Le anticipazioni di Uomini e Donne diffuse dal sito IlVicoloDelleNews rivelano un colpo di scena inaspettato nel, infatti, avrebbe abbandonato lo studio a seguito dell’ennesima lite conCipollari. La dama avrebbe prima insultato l’opinionista, che avrebbe replicato con toni accesi fino a portare laad andarsene. Vediamo insieme cosa è accaduto. Lo scorso sabato 17 e domnenica 18 Ottobre, sono state registrate le nuove puntate di Uomini e donne. Grazie a IlVicoloDelleNews è possibile anticipare cosa è accaduto nello studio di Maria De Filippi e a quanto pare non sono mancati litigi e colpi di scena. Le anticipazioni diffuse dal sito riportano sviluppi decisamente imprevisti per. La ...

