Gamsu torna in League of Legends L’ex Dallas Fuel su Twitter | “Grazie Overwatch | ma rientro in LoL”

Leggi su esports247

(Di lunedì 19 ottobre 2020) In un annuncio pubblicato sudel teamha espresso la sua intenzione dire aofè l’ultimo giocatoredi alto profilo che ha deciso di lasciare la scena per tentare nuove strade, anche se in questo caso sarebbe meglio dire “vecchie”. Le voci di un inizio ritardato della stagione OW 2021, l’imminente uscita di2 e, in particolare, i numeri molto bassi relativi agli spettatori per la OWhanno portato i giocatori e le organizzazioni a fare diverse considerazioni. Alcuni, come detto, hanno optato per scelte diverse. I’m very grateful for the past three years of playing ...