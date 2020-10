Francia | perquisite abitazioni di decine di islamisti Ministro Interno | ' Non un minuto di tregua ai nemici del

Ultime Notizie dalla rete : Francia perquisite

PARIGI - È stata lanciata una fatwa contro Samuel Paty, il professore francese decapitato venerdì a Conflans-Sainte-Honorine, alla periferia di Parigi, per aver mostrato in classe le caricature di ..."Il governo non ha permesso agli operatori sanitari di proteggersi da una malattia. Si tratta di sapere - ha aggiunto Allimi - se le autorità sapevano che l'epidemia stava arrivando e non hanno preso ...