Francia, "l'islamismo censura i docenti nelle scuole". L'altra faccia della società multietnica (Di lunedì 19 ottobre 2020) Per anni la società multiculturale è stata presentata come ideale da perseguire, dove culture e storie differenti vivevano armoniosamente insieme. Partendo da questo presupposto ideologico che non rispecchiava la realtà dei fatti si è però rinunciato a costruire questa società multiculturale. Le realtà complesse che vengono unite, sono state abbandonate ai contesti di disagio economico e sociale e da qui sono nati e cresicuti i conflitti. I fatti smentiscono chiaramente la narrazione favolistica che era stata tanto decantata. Il caso di quello che sta succedendo nelle scuole francesi ne è da esempio. In un liceo a Lione due docenti, di storia e di lettere, si sono autocensurati eliminando dalle proprie lezioni "tutto quanto facesse riferimento agli Stati ...

