Francesco Totti raccontato da Francesco Totti

Si intitola Mi chiamo Francesco Totti e più autobiografico non potrebbe essere. Il film, in uscita nelle sale il 19-20-21 ottobre, distribuito da Vision Distribution e in concorso al Festival del Cinema di Roma, racconta tutta la carriera di Francesco Totti, raccontata da Francesco Totti. È sua la voce narrante, il racconto di una vita vissuta a Roma, per la Roma e con la Roma, connubio che sembrava indissolubile, perché lui e quella maglia sono sempre stati una cosa sola. Diretto da Alex Infascelli e tratto dal libro Un capitano, Totti si racconta aprendo le porte del suo mondo, quello più intimo e privato: è il lungo ...

