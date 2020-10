Francesco Totti confida la sua paura più grande (Foto) (Di lunedì 19 ottobre 2020) Una lunga intervista di Francesco Totti rilasciata a Vanity Fair pochi giorni prima della morte del padre; non aveva detto che il suo Sceriffo stava male, era Totti e basta in quella intervista (Foto). Ha raccontato molto di lui ricordando come è nata la storia d’amore con Ilary Blasi, l’importanza della famiglia e dei figli ma anche svelando la sua paura più grande, anzi l’unica. Al primo posto nella sua vita ci sono i figli, c’è Ilary, la famiglia. La paura dell’addio al calcio è passata, adesso continua ad averne un’altra, quella di morire. Sa che è una cosa che condivide con tantissime persone, forse con tutti, ma lui ne parla. Confessa che è pieno di difetti ma qualcuno è riuscito ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 19 ottobre 2020) Una lunga intervista dirilasciata a Vanity Fair pochi giorni prima della morte del padre; non aveva detto che il suo Sceriffo stava male, erae basta in quella intervista (). Ha raccontato molto di lui ricordando come è nata la storia d’amore con Ilary Blasi, l’importanza della famiglia e dei figli ma anche svelando la suapiù, anzi l’unica. Al primo posto nella sua vita ci sono i figli, c’è Ilary, la famiglia. Ladell’addio al calcio è passata, adesso continua ad averne un’altra, quella di morire. Sa che è una cosa che condivide con tantissime persone, forse con tutti, ma lui ne parla. Confessa che è pieno di difetti ma qualcuno è riuscito ...

OfficialASRoma : Ciao Enzo ?? Il nostro abbraccio va a Fiorella, Francesco, Riccardo e a tutta la famiglia @Totti #ASRoma - OfficialASRoma : 25 anni fa, Francesco @Totti realizzava un super gol contro l’Aalst in Coppa UEFA ???? Il 1° dei suoi 38 gol in Eur… - sscnapoli : La SSC Napoli è vicina a Francesco Totti e alla sua famiglia per la perdita del caro papà. - GianniVEVO2021 : @augustociardi75 Sì, Mi chiamo Francesco Totti - infoitcultura : 'Mi chiamo Francesco Totti' è come il ' Ben Hur' del Capitano -