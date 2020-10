Francesco Oppini: chi è, età, che lavoro fa, Grande Fratello Vip, fidanzata (Di lunedì 19 ottobre 2020) Grande Fratello Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 19 ottobre, su Canale 5 a partire dalle 21:30. In quest’articolo qualche informazione e curiosità sul concorrente Francesco Oppini. Conosciamolo meglio… Francesco Oppini: chi è, età, che lavoro fa Francesco Oppini ha 38 anni, è nato a Torino il 6 aprile del 1982 sotto il segno zodiacale dell’Ariete. E’ il figlio di Alba Parietti e del suo ex marito, attore e cabarettista, Franco Oppini. Francesco nel 2004, ancora molto giovane, ha partecipato al reality show La Fattoria. Ma ha poi decido di rinunciare alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 ottobre 2020)Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 19 ottobre, su Canale 5 a partire dalle 21:30. In quest’articolo qualche informazione e curiosità sul concorrente. Conosciamolo meglio…: chi è, età, chefaha 38 anni, è nato a Torino il 6 aprile del 1982 sotto il segno zodiacale dell’Ariete. E’ il figlio di Alba Parietti e del suo ex marito, attore e cabarettista, Franconel 2004, ancora molto giovane, ha partecipato al reality show La Fattoria. Ma ha poi decido di rinunciare alla ...

tobeflai : RT @zorzioppini: Un Francesco Oppini qualunque: Tommaso Zorzi si alza, lui si gira ogni 3 secondi a guardare dove sia andato. #GFVIP - _soraja_04_ : RT @zorzioppini: Un Francesco Oppini qualunque: Tommaso Zorzi si alza, lui si gira ogni 3 secondi a guardare dove sia andato. #GFVIP - Sammax883B : RT @RickyGol22: Vi presento Tommaso Zorzi e Francesco Oppini as Satine e Christian nel duetto di 'Your Song' nella nuova edizione di Moulin… - iloveShiroyasha : RT @zorzioppini: Un Francesco Oppini qualunque: Tommaso Zorzi si alza, lui si gira ogni 3 secondi a guardare dove sia andato. #GFVIP - papersovls : RT @RickyGol22: Vi presento Tommaso Zorzi e Francesco Oppini as Satine e Christian nel duetto di 'Your Song' nella nuova edizione di Moulin… -