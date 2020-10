Ford Mustang - La Mach 1 sarà disponibile anche in Europa (Di lunedì 19 ottobre 2020) La Ford ha confermato l'arrivo in Europa della Mustang Mach 1 e ha presentato in anteprima la vettura a Goodwood. la prima volta che un modello Mach 1 raggiunge ufficialmente il Vecchio Continente, anche se la produzione sarà limitata. Il prezzo di listino non è stato ancora comunicato, mentre sappiamo già che la vettura sarà proposta in otto colori abbinati alle stripes sulla carrozzeria e a finiture in nero lucido. Linea rossa a 7.500 giri. Rispetto al modello già introdotto negli Stati Uniti non è previsto l'upgrade di 20 CV del propulsore, quindi i clienti potranno contare sui 460 CV e 529 Nm erogati dal V8 5.0 aspirato offerto con cambio manuale sei marce o automatico a dieci marce. Rispetto all'unità della ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 19 ottobre 2020) Laha confermato l'arrivo indella1 e ha presentato in anteprima la vettura a Goodwood. la prima volta che un modello1 raggiunge ufficialmente il Vecchio Continente,se la produzione sarà limitata. Il prezzo di listino non è stato ancora comunicato, mentre sappiamo già che la vettura sarà proposta in otto colori abbinati alle stripes sulla carrozzeria e a finiture in nero lucido. Linea rossa a 7.500 giri. Rispetto al modello già introdotto negli Stati Uniti non è previsto l'upgrade di 20 CV del propulsore, quindi i clienti potranno contare sui 460 CV e 529 Nm erogati dal V8 5.0 aspirato offerto con cambio manuale sei marce o automatico a dieci marce. Rispetto all'unità della ...

