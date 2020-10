Fontana: Regione Lazio senza visione amplia sito Roccasecca (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma – “Con l’ampliamento della discarica di Roccasecca la Regione Lazio conferma la propria perdurante assenza di pianificazione sui rifiuti, limitandosi a mantenere lo stato di fatto sino alla scadenza naturale della consiliatura nel 2023”. Lo afferma in una nota Ilaria Fontana, Portavoce M5S alla Camera e membro della Commissione Ambiente e Territori. “L’obiettivo- prosegue Fontana- era quello di conferire in discarica meno del 10% dei rifiuti urbani. Obiettivo, tra l’altro, imposto dal nuovo pacchetto UE in materia di economia circolare appena recepito dal Parlamento.” “Il procedimento di autorizzazione e’ di competenza regionale, ma avendo ricevuto parere contrario dal ministero per i beni culturali la ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma – “Con l’mento della discarica dilaconferma la propria perdurante asdi pianificazione sui rifiuti, limitandosi a mantenere lo stato di fatto sino alla scadenza naturale della consiliatura nel 2023”. Lo afferma in una nota Ilaria, Portavoce M5S alla Camera e membro della Commissione Ambiente e Territori. “L’obiettivo- prosegue- era quello di conferire in discarica meno del 10% dei rifiuti urbani. Obiettivo, tra l’altro, imposto dal nuovo pacchetto UE in materia di economia circolare appena recepito dal Parlamento.” “Il procedimento di autorizzazione e’ di competenza regionale, ma avendo ricevuto parere contrario dal ministero per i beni culturali la ...

