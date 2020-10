Fondi, denunciato per discriminazione il ‘fasciolaziale’ sostenuto da Fratelli d’Italia alle ultime comunali (Di lunedì 19 ottobre 2020) Christian D’Adamo è stato denunciato per istigazione a delinquere per ragioni di discriminazione razziale etnica e religiosa insieme ad un’altra persona dalla Procura della Repubblica di Latina dopo un’inchiesta. Avendo indagato in rete dopo quanto accaduto prima delle amministrative a fine agosto – quando era emerso che l’uomo era candidato con Mastrobattista in una lista civica che si sarebbe presentata insieme al partito di Giorgia Meloni – sono emersi una serie di contenuti atti ad avvelenare i pozzi. LEGGI ANCHE >>> Fratelli d’Italia a Fondi prima candida una persona che si definisce ‘fasciolaziale’ e poi chiede di non votarla Fondi, l’indagine che ha incastrato Christian D’Adamo Il 32enne pizzaiolo ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Christian D’Adamo è statoper istigazione a delinquere per ragioni dirazziale etnica e religiosa insieme ad un’altra persona dalla Procura della Repubblica di Latina dopo un’inchiesta. Avendo indagato in rete dopo quanto accaduto prima delle amministrative a fine agosto – quando era emerso che l’uomo era candidato con Mastrobattista in una lista civica che si sarebbe presentata insieme al partito di Giorgia Meloni – sono emersi una serie di contenuti atti ad avvelenare i pozzi. LEGGI ANCHE >>>d’Italia aprima candida una persona che si definisce ‘fasciolaziale’ e poi chiede di non votarla, l’indagine che ha incastrato Christian D’Adamo Il 32enne pizzaiolo ...

Yogaolic : RT @SkyTG24: Fondi, insulti antisemiti: denunciato ex candidato consigliere comunale - rogar50 : RT @SkyTG24: Fondi, insulti antisemiti: denunciato ex candidato consigliere comunale - donpas52 : RT @SkyTG24: Fondi, insulti antisemiti: denunciato ex candidato consigliere comunale - SkyTG24 : Fondi, insulti antisemiti: denunciato ex candidato consigliere comunale - ilriformista : Meme antisemita sui social, l’ex candidato “naziskin” di Fondi denunciato dalla #Digos -